Сегодня на биржевых торгах на ICE Futures мировые цены на какао-бобы достигли нового исторического рекорда – $11 822 за тонну.

Какао-бобы продолжают дорожать, за прошлую неделю их цена подскочила на 14,7%, что стало седьмой неделей подряд в плюсе. При этом в ноябре рост составил почти 30%, уточняет «Прайм».

Стоит отметить, что в конце января 2024 года мартовские фьючерсы на лондонской бирже ICE торговались на отметке $4,939 тысячи за тонну. Аналитики уже тогда обращали внимание, что такого уровня цены на какао не достигали 47 лет.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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