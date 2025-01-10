В России выявили десять кредитных финансовых пирамид

В России выявили 10 кредитных финансовых пирамид, жертвами которых стали более двух тысяч человек. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Если раньше мошенники обещали гражданам необоснованный доход при вложении средств, то теперь они действуют иначе, предлагая оформить кредит. Основную часть полученных в банке денег жертва отдает аферистам, а себе оставляет небольшую долю.

В течение некоторого периода заемщик действительно получает средства на погашение ежемесячного платежа, чтобы он не забил тревогу слишком рано, но затем злоумышленники перестают выходить на связь.

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества», – заявил Кузнецов.

Топ-менеджер добавил, что банку удалось уберечь от таких мошенников около 1,6 млрд рублей клиентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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