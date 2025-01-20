Новый рекорд: биткоин продается дороже $110 тысяч

Курс биткойна на международных криптобиржах установил новый ценовой рекорд, поднявшись выше отметки $109 тысячи. Поводом стала предстоящая инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который, как считают участники рынка, позитивно повлияет на развитие криптоиндустрии.

Сегодня в ходе торгов стоимость биткойна на некоторых площадках, в частности в Южной Корее, поднималась выше $110 тысяч. Согласно обобщенным данным крупнейших криптобирж котировки колеблются в среднем немногим выше уровня $109 тысяч.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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