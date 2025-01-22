Стоимость обслуживания кредиток в России выросла до рекордных значений

В России резко выросла полная стоимость обслуживания кредитных карт. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы «Скоринг Бюро».

В декабре 2024 года реальные ставки в сегменте кредитных карт достигли рекордных 38,8%. Нынешний показатель на 9,8 процентного пункта выше, чем в марте 2022 года.

Кроме того, российские банки сократили грейс-периоды по новым картам, что снизило маржинальность. В то же время наблюдается переток спроса клиентов на кредитные карты из-за отказов по потребительским ссудам.

Основным фактором повышения показателя стал рост ключевой ставки в 2024 году с 16% до 21% годовых. Полная стоимость кредитов (ПСК) в России регулируется ЦБ: он ежеквартально устанавливает значения ПСК по разным видам ссуд, банки не должны превышать пороги более чем на треть.

При этом некоторые банки некорректно рассчитывали ПСК, включая в базу расчета низкие ставки в промопериоды. Регулятор временно разрешил кредитным организациям не соблюдать ПСК с 1 января по 31 марта 2025 года.

По прогнозам аналитиков, средняя стоимость заимствований в сегменте кредитных карт может вырасти до 45% годовых. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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