В России возбудили рекордное число дел за нарушение валютного законодательства

В России выросло число нарушений валютного законодательства. Проблемы у бизнеса возникают из-за несвоевременного возврата валютной выручки и других сложностей с отчетностью за трансграничные переводы. Об этом пишет газета «Известия».

«С января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тыс. таких дел, следует из самого актуального доклада «Эффективность работы ФНС». Это рекорд по крайней мере с 2017-го – более ранней статистики на сайте налоговой службы не приводится. Для сравнения, за тот же период 2023-го таких дел было почти вдвое меньше – 53 тыс.», – говорится в статье.

Чаще всего нарушения связаны с требованием по возврату валютной выручки из-за рубежа. Эти правила ввели в октябре 2023 года для поддержки курса рубля. Сейчас бизнес обязан возвращать в страну 40% валютной выручки и продавать 90% от этого объема, а также реализовывать в стране 25% средств, полученных от каждого контракта.

Штраф за такое нарушение – до 100% от суммы, а если она более 100 млн рублей, то уголовная ответственность для главы компании.

Что касается физических лиц, то чаще всего россияне просто не знают, что за границу нельзя вывозить более 10 тысяч долларов наличными. Кроме того, влияет ограничение доступа граждан к их зарубежным счетам онлайн для своевременного представления выписок о движении средств в налоговый орган.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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