Банк России назвал самый доходный финансовый актив в 2024 году

Золото оказалось самым доходным активом в 2024 году среди финансовых инструментов на российском рынке. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Наибольшее падение продемонстрировал индекс строительной отрасли, однако уже в начале 2025 года этот показатель частично отыграл снижение.

Согласно данным ЦБ, стоимость золота за год выросла на 44,6%. В январе 2025 года этот драгметалл оставался стабильным вложением. «За январь такое вложение принесло бы 3,4%, что выше накопленной с начала года инфляции (1,14%)», – указывает регулятор.

В прошлом году на фоне высоких процентных ставок также отмечалась высокая доходность по рублевым и валютным депозитам. Но в январе текущего года депозиты в долларах США и евро продемонстрировали отрицательную доходность с учетом укрепления рубля, уточнил Банк России.

Надо отметить, что самым доходным активом в 2023 году оказались российские акции, а 2022-м – рублевые вклады.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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