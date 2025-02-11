Куба переходит на расчеты в рублях

Куба частично ведет расчеты с Россией в рублях и принимает к оплате карты «Мир». Об этом сообщил глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли.

«В ряде случаев расчеты в рублях между нашими странами уже ведутся. Кроме того, на всей территории Кубы в государственных магазинах и отелях в качестве оплаты принимают карту «Мир», что стало большим подспорьем для наших туристов», – цитирует его слова РИА «Новости».

По словам дипломата, в июне 2024 года открылся первый филиал российского банка.

Гавана, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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