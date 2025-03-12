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Среда, 12 марта 2025, 20:02 мск

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Мировые цены на нефть превысили уровень в $70 за баррель

Мировые цены на нефть возобновили рост и превысили уровень в $70 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, североморское «черное золото» достигло отметки $70,5 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI продается выше уровня в $67 за баррель.

Как отмечают аналитики, повышение котировок стало устойчивым после публикации данным Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю хотя и увеличились на 1,4 млн баррелей, но остаются на 5% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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