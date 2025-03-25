Мировые цены на медь обновили исторический рекорд

Котировки меди на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум на фоне опасений введения пошлин на импорт этого металла в США. Стоимость фьючерсов достигала $5,2055 за фунт.

С начала года контракт подорожал примерно на 29%, передает «Интерфакс».

Агентство обращает внимание, что разница между ценами на медь в Нью-Йорке и Лондоне также достигала рекордной отметки – $1400 за тонну. На Лондонской бирже металлов (LME) медь стоит примерно $10 тысяч за тонну.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку на предмет «угрозы национальной безопасности со стороны импорта меди», что может привести к вводу пошлин на закупки этого металла за рубежом. В ожидании такого шага американские компании активно наращивают импорт, что создает ажиотажный спрос и дефицит предложения на рынке.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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