российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 марта 2025, 21:29 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть вновь повышаются на фоне растущей неопределенности на рынке в связи с тарифной войной, которую инициировал президент США Дональд Трамп. На лондонской бирже ICE баррель североморского «черного золота» марки Brent подорожал почти до $75.

На 19:30 мск нефть этого сорта достигла отметки $74,75 за баррель. В то же время майские контракты на американское «черное золото» WTI подорожали до $71,5.

Аналитики обращают внимание, что рост цен связан с опасениями участников рынка относительно непредсказуемости последствий тарифных войн.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Финансы, Экономика,