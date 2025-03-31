Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть вновь повышаются на фоне растущей неопределенности на рынке в связи с тарифной войной, которую инициировал президент США Дональд Трамп. На лондонской бирже ICE баррель североморского «черного золота» марки Brent подорожал почти до $75.

На 19:30 мск нефть этого сорта достигла отметки $74,75 за баррель. В то же время майские контракты на американское «черное золото» WTI подорожали до $71,5.

Аналитики обращают внимание, что рост цен связан с опасениями участников рынка относительно непредсказуемости последствий тарифных войн.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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