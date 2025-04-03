Финансовые разделы Госуслуг будут блокироваться при подозрении на мошенников

Доступ к нескольким разделам Госуслуг будет ограничен, если появится подозрение о мошеннической активности в аккаунте. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Мы заботимся о безопасности учетных записей Госуслуг и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что доступ может быть ограничен к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты». Таким образом, если учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения.

«Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ»», – добавили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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