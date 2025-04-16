Россияне чаще сталкиваются с финансовыми пирамидами, но реже становятся их жертвами

Жители России стали чаще сталкиваться с финансовыми пирамидами. При этом реже попадаются на уловки мошенников, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые публикует газета «Известия».

«В I квартале этого года с различными финансовыми пирамидами столкнулись 23% опрошенных россиян. В аналогичный анализируемый период в 2024-м таких респондентов было почти вдвое меньше – 11%», – сообщается в статье.

Чаще всего респонденты сталкивались с проектами, имеющими признаки финансовой пирамиды, в Telegram-канале – 68%. Каждый пятый (19%) видел подобные сообщение в других соцсетях, 8% стали жертвами промоушена знакомых, а 5% посетили офлайн-офисы злоумышленников.

Треть опрошенных (33%) наткнулись на соответствующие ресурсы, когда искали работу в интернете, 21% состояли в инвестиционных группах и попали в спам-рассылку, 23% пользователей вышли на «продукт», когда искали бизнес-курсы, а с 16% «кураторы» пирамид связались сами.

В то же время жертв финансовых пирамид стало меньше. Так, деньги в нелегальные проекты вложили лишь 9% столкнувшихся с мошенниками, в прошлом году таких респондентов было 24%. Снизилась и сумма ущерба: в 2025 году в среднем пострадавший потерял 15 тысяч рублей, в 2024-м – 55 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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