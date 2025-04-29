Минфин хочет освободить санатории от уплаты туристического налога

Минфин России предложил освободить санатории от уплаты туристического налога. Кроме того, ведомство считает необходимым уточнить полномочия местных властей по дифференциации налоговых ставок по этому налогу. Такие предложения содержится в разработанном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики.

«Освобождение от уплаты туристического налога в отношении услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании путевок. Уточнение полномочий представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по туристическому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения», – сообщается в телеграм-канале Минфина.

Также проект включает меры, направленные на поддержку участников специальной военной операции. В частности, предлагается предоставить льготы по транспортному и земельному налогу участникам СВО и членам их семей. Также предложено освободить от обложения страховыми взносами выплат тем работникам, кто проходит военную службу по контракту на СВО независимо от срока действия такого контракта. Помимо этого, предлагается освободить от обязанности индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, исчислять и уплачивать страховые взносы за периоды прохождения военной службы по таким контрактам независимо от срока их действия.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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