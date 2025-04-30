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Среда, 30 апреля 2025, 17:52 мск

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ФАС возбудила дело против Т-Банка за рекламу о бесплатном снятии наличных

Фото из архива официального сайта ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В ведомстве пояснили, что речь идет о видеороликах, содержащих привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты.

«При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги», – подчеркнула ФАС.

В случае установления вины к Т-Банку будут применены меры административного воздействия.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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