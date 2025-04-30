ФАС возбудила дело против Т-Банка за рекламу о бесплатном снятии наличных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В ведомстве пояснили, что речь идет о видеороликах, содержащих привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты.
«При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги», – подчеркнула ФАС.
В случае установления вины к Т-Банку будут применены меры административного воздействия.
Москва, Елена Володина
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