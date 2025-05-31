Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан.

Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Подозрительные операции будут приостанавливаться на срок до десяти дней, сообщило ведомство.

Эта мера в том числе позволит бороться с незаконной деятельностью дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд ранее сообщал в интервью РБК, что финансовая разведка не намерена использовать новое право для массовых блокировок переводов. Он заверил, что каждое решение о блокировке «будет скрупулезно выверенным».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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