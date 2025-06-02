Почти 10,7 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты за три месяца

Самозапрет на выдачу кредитов за три месяца работы сервиса установили 10,68 млн россиян. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Большинство выбрали формат полного запрета, который касается и банков, и микрофинансовых организаций, пишет «Российская газета».

По данным ОКБ, с 1 марта россияне направили на установку самозапрета на кредиты 11,53 млн заявлений и 504 тысяч заявлений на его снятие.

«Больше всего самозапретов установлено у граждан в возрасте 35-45 лет – 23% от общего количества граждан с самозапретом, 21% самозапретов приходится на россиян в возрасте 45-55 лет», – уточнили в бюро. По городам лидером стала Москва.

Подавляющее большинство россиян выбирают формат полного запрета на кредиты – на него было подано 10,5 млн заявок.

Возможность установить через «Госуслуги» запрет на получение кредитов и займов и таким образом обезопасить себя от мошенников заработала с 1 марта. Гражданин может выбрать полный отказ от кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления.

В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. С этого дня банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

Снять запрет на кредиты можно в любой момент с помощью «Госуслуг», но с июня отменить самозапрет через портал госуслуг стало сложнее – принимаются только подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заявления.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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