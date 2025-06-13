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Пятница, 13 июня 2025, 19:05 мск

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Европа отдала еще один миллиард евро Киеву за счет доходов от российских активов

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз передал Киеву еще 1 млрд евро за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, уточнив, что это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы «Большой семерки».

«Привлеченные средства будут направлены на ключевые расходы государственного бюджета. В общей сложности по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов России», – пояснил Шмыгаль.

Брюссель – Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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