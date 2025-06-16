Доля рубля в расчетах за экспорт из России впервые превысила 50%

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в апреле впервые превысила 50%, а удельный вес недружественной валюты рухнул до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Банка России, которые приводит РИА «Новости».

В частности, рублевые расчеты за экспорт России в апреле увеличились до рекордных 52,3%, что на 11,9% больше прошлогоднего уровня. Больше платить рублями за российские товары стали страны во всех регионах мира. Сильнее всего выросла доля платежей в российской валюте у африканских стран – на 37,7% за год до 98,3%, а также у американского континента – на 33,7% до 55,6%. Одновременно значительно увеличились рублевые расчеты за российский экспорт у стран Океании – до 91,1% и Азии – до 48,9% с 36,7%. Для всех четырех регионов доля рублевых платежей за поставки товаров и услуг из России в апреле стала рекордной.

Кроме того, за последний год стали чаще расплачиваться рублями за российские товары и услуги страны Карибского бассейна – доля таких платежей выросла на 8,7%, составив 95%. Удельный вес рублевых операций за экспорт России вырос и в Европе – на 4,3% до 62,8%.

В то же время платежи в недружественной валюте за российские товары и услуги упали до рекордно низких 14,1%, хотя еще год назад их доля составляла 19,3%. При этом в ряде регионов она снизилась до наименьшего значения в современной истории: в Америке – до 42,3%, Азии – до 12,2%, а Африке – до 1%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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