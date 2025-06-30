Автовладельцев ждет повышение госпошлин: выдача прав подорожает вдвое

Минфин России предлагает с сентября 2025 года увеличить некоторые госпошлины для автовладельцев. В частности, сбор за получение прав для автомобилистов предполагается повысить в два раза, а за выдачу паспорта транспортного средства – в 1,5 раза. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, планируется рассмотреть на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 июня, пишут «Известия».

Согласно документу, госпошлина за получение водительских прав старого образца вырастет до 4 тыс. рублей, а за удостоверение нового образца придется заплатить 6 тыс. рублей. В последний раз размер этого сбора пересматривали 11 и 7 лет назад соответственно. Выдача международных прав подорожает с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Помимо этого, получение паспорта транспортного средства (ПТС) обойдется в полтора раза дороже – 1,2 тыс. рублей. Также заметно увеличится госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе – с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Кроме того, сбор за выдачу госномеров на автомобиль вырастет с 2 до 3 тыс. рублей, за регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы – с 1,5 тыс. рублей до 2,25 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Увеличится и пошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины – с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей, следует из законопроекта.

За транзитные номера на металле придется заплатить 2,4 тыс. вместо 1,6 тыс. рублей, на бумаге – 300 рублей (сейчас 200 рублей).

Авторы проекта закона рассчитывают, что новые ставки госпошлин позволят более справедливо компенсировать затраты, которые несут госорганы при оказании соответствующих документационных услуг.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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