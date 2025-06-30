Каждый пятый россиянин установил самозапрет на кредиты из-за недоверия к родным

Больше половины россиян, установивших самозапрет на взятие кредита, довольны нововведением. При этом среди причин для принятия такого решения наряду с мошенниками лидирует недоверие к родственникам.

56% довольны самозапретом на кредиты и продолжают использовать установленные ограничения, пишут «Известия». 18% опрошенных уже сняли запрет из-за возникшей потребности в заемных средствах, а 9% отказались от ограничений почти сразу, признав, что не до конца понимали последствия своего решения. Оставшиеся 17% установили самозапрет в последний месяц и пока оценивают его эффективность.

Среди причин, по которым россияне запрещают себе брать кредиты, лидирует негативный опыт – 37% респондентов указали, что ранее становились жертвами мошенников, пытавшихся оформить кредиты на их имя. 20% таким образом защищаются от родственников, которые неоднократно пытались – и часто успешно – оформить займы, используя их персональные данные.

«29% участников опроса рассматривают самозапрет как инструмент финансовой дисциплины, помогающий изменить привычки и научиться грамотно вести бюджет. Еще 26% последовали общей тенденции, установив ограничения в профилактических целях, несмотря на отсутствие негативного опыта с мошенниками. Оставшиеся 8% затруднились с ответом», – говорится в результатах опроса.

Возможность установить через «Госуслуги» запрет на получение кредитов и займов и таким образом обезопасить себя от мошенников заработала с 1 марта. Гражданин может выбрать полный отказ от кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. С этого дня банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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