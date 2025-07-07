Российские власти заявили о недопустимости зарплат в криптовалюте

Российские работодатели не могут выплачивать зарплаты в криптовалюте, даже частично. Об этом заявили в Министерстве труда. При этом спрос на такой метод расчета с сотрудниками, в первую очередь с теми, кто находится за границей, есть.

Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается «цифровым активом», но не может быть средством платежа, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Работодатель, зарегистрированный на территории РФ, не вправе выплачивать заработную плату полностью или частично в крипте сотрудникам, которые выступают налоговыми резидентами России. Трудовое законодательство предусматривает выплату зарплаты в отечественной валюте, то есть в рублях.

В некоторых случаях бывает легален и расчет в иностранной валюте. Речь идет о работе за пределами РФ, то есть в командировке. Также это касается представительств и филиалов иностранных компаний.

С 2024 года стартовал эксперимент, разрешающий трансграничные операции в крипте. И часть работодателей расценила это как возможность выплачивать по такой схеме и зарплату. Причем спрос на такой метод расчета с сотрудниками, в первую очередь с теми, кто находится за границей, есть.

Существуют и риски, что таким образом организации могут уходить от налогов – поэтому в Госдуме обсуждают ужесточение штрафов в отрасли.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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