Почти 40% россиян не имеют никаких сбережений

Подавляющее большинство жителей России не смогут и года продержаться без зарплаты, так как не имеют достаточно сбережений. При этом двое из пяти россиян заявили о полном отсутствии накоплений. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

«24% имеющих накопления россиян смогут продержаться без зарплаты на накоплениях от 1 до 2 месяцев. Больше года прожить смогут 6%. У 38% россиян накоплений нет вообще», – приводит результаты опроса РБК.

78% граждан следят за своими финансами, а 80% планируют свои доходы и расходы. Почти половина опрошенных рассчитывают свои финансы на полгода вперед.

«В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам – по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 процентных пунктов)», – отметили исследователи.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube