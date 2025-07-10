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Четверг, 10 июля 2025, 17:03 мск

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Международные резервы России увеличились до нового рекорда

Международные резервы России обновили абсолютный рекорд – их объем достиг отметки $690,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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