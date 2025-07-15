В России хотят ограничить суммы переводов мигрантов за рубеж

В Госдуме предлагают запретить мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их заработок. Соответствующую инициативу направили депутаты главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает ТАСС.

По мнению парламентариев, действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов контроля за соответствием объемов переводимых мигрантами средств их официальным доходам. Это создает условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за пределы России.

«В целях повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и обеспечения экономической безопасности считаем необходимым <…> введение запрета на осуществление мигрантами международных денежных переводов в объеме, превышающем их официально подтвержденную заработную плату», – говорится в письме.

Кроме того, депутаты предлагают требовать от мигрантов декларацию с подтверждением легальных доходов при попытке перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной заработной платы, а также усилить контроля за финансовыми операциями иностранцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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