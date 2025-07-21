Мировые цены на золото возобновили рост

Котировки драгоценных металлов на международных биржах демонстрируют уверенный рост. Стоимость золота поднялась до уровня июньского уровня в $3400 за тройскую унцию.

В частности, к 16:52 мск цена августовского фьючерсного контракта на «желтый металл» на нью-йоркской бирже Comex росла на $44,32 относительно уровня предыдущих торгов и поднялась до $3 402,62 за тройскую унцию, уточняет «Прайм».

Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,08% – до $39,265 за унцию.

Ранее сообщалось, что мировые цены на платину превысили $1 500 за тройскую унцию впервые с июля 2014 года.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube