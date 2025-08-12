В России просрочка по ипотеке и автокредитам выросла почти вдвое за год

Во втором квартале текущего года объем просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро.
Так, объем просрочки по ипотеке вырос на 97%, до 95 млрд рублей. Просроченная задолженность по автокредитам достигла 32 млрд рублей, что на 85% больше прошлогоднего уровня.
По данным Банка России, доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 4% в автокредитовании и 1,1% по ипотеке.
Регулятор объяснил рост просрочки выдачей слишком рискованных ссуд в период бурного кредитования в 2023-2024 годах, когда банки активно работали с заемщиками повышенного риска. Кроме того, указывают экономисты, на ситуацию также повлияла высокая инфляция. Ускоренный рост цен съел часть доходов россиян, из-за чего средств на погашение долгов остается меньше.
Данная проблема грозит снижением доходов банков, и, соответственно, ухудшением условий по кредитам и вкладам. Также финансовые организации начнут еще чаще отказывать в выдаче ссуд, отмечают аналитики.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»