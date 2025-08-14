Больше половины россиян верят в «денежные» ритуалы и приметы

Больше половины россиян верят в действенность ритуалов и примет, приносящих финансовое благополучие. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного РИА «Новости».

«Традиции не сдают позиций: 55% опрошенных признались, что верят в «денежные» ритуалы и приметы. Каждый четвертый (28%) соблюдает все известные ему денежные приметы, 16% категорически не разрешают свистеть в доме, опасаясь финансовых проблем, а 11% носят денежную мышку в кошельке», – говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Сравни».

Шесть из десяти россиян относятся к деньгам как к «энергии», считая, что правильное отношение к финансам – это скорее психологический фактор, нежели мистический.

Подавляющее число респондентов (95%) уверены, что экономия не влечет отказ от радостей жизни, а воспринимают ее как умное планирование. 53% участников опроса соблюдают финансовую дисциплину и ведут учет доходов и расходов, исходя из мнения, что «деньги любят счет».

В то же время у россиян обнаружились пробелы в инвестиционной грамотности. Почти половина (47%) опрошенных заявили, что не разбираются в инвестициях, а 15% уверены, что инвестировать могут только обеспеченные люди.

