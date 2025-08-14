В России введут запрет на оформление более одного займа в МФО

С 2026 года жители России не смогут оформить больше одного займа в микрофинансовых организациях. При наличии у них непогашенного долга МФО будет отказывать в новой ссуде. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете «Известия».

Кроме того, по его словам, со следующего года в России заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО. Также будет снижен максимальный уровень переплаты со 130 до 100%.

Эти ограничения предложил ввести Банк России еще в 2024 году. Предложения регулятора по ограничению выдачи микрокредитов внесены в Госдуму и их рассмотрят в осеннюю сессию, уточнил Аксаков. Он отметил, что МФО подвергли критике инициативу, но власти ее поддержали.

Отмечается, что в случае принятия новых мер появится риск массового перехода россиян к «черным» кредиторам. Чтобы предотвратить это, власти ужесточат регулирование в данной сфере, сообщил парламентарий. Речь идет в том числе о запрете рекламы их услуг, уточнил Аксаков.

