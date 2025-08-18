Объем незаконного вывоза наличных из России достиг рекорда

Объем незаконного вывоза наличных денег из России достиг рекордного уровня. За полгода выявлено более шесть тысяч подобных преступлений. Основная часть дел приходится на вывоз долларов и евро. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

За половину этого года в России выявили 6314 случаев незаконной перевозки гражданами наличных денег, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФТС. Такое количество нарушений со стороны физлиц стало самым большим показателем за весь период ведения службой подобной статистики.

Из общего числа нарушений львиная доля по-прежнему приходится на вывоз валюты из России – 5125 фактов, следует из данных службы. За год их количество выросло на 13%. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну – 1189 случаев (плюс 31% за год).

Наиболее популярными направлениями вывоза стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. При этом нелегальный ввоз кеша в РФ зачастую осуществляется из первых пяти указанных стран и Сербии.

Кроме того, выросла и сумма незаконно переправляемых денег. В первом полугодии по уголовным и административным делам она достигла 1,2 млрд рублей (порядка 15,2 млн долларов по нынешнему среднему курсу), отмечается в данных ФТС. Этот показатель на 30% больше, чем в январе-июне 2024 года. Большая доля средств также приходится на случаи вывоза валюты – 784,1 млн рублей.

Напомним, в России сейчас действует временный запрет на вывоз наличной инвалюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Нарушение этой нормы наказывается по статье 16.4 КоАП, а штраф составит от половины до двукратной суммы неуказанных средств либо их конфискация.

Незаконный провоз денег в крупном объеме карается по ст. 200.1 УК РФ. По таким делам в зависимости от тяжести преступления предусматриваются штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.

