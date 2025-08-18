Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Жители России рассказали о том, какой ежемесячный доход позволит им чувствовать себя счастливыми. Сумма оказалась значительно выше средней заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Вопреки расхожей фразе о том, что счастье не в деньгах, россияне легко назвали сумму, которая сделает их счастливыми. Это 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средних зарплат. За последние восемь лет запросы россиян к «счастливому доходу» удвоились: в 2017 г. для ощущения счастья нужно было в среднем 109 тысяч рублей в месяц», – говорится в исследовании.

По словам социологов, удовлетворение деньгами – прерогатива «богатых». Среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, почти половина испытывает удовлетворение, а каждый седьмой – счастье. В группе «бедных» все иначе: там преобладают безразличие, неудовлетворенность, а часть испытывают даже несчастье.

Тем временем, сумма, которую россияне считают деньгами, вплотную приблизилась к уровню прожиточного минимума. «Деньги» для жителей РФ начинаются с 15 058 рублей, что составляет 85% от прожиточного минимума (17 733 рубля). В 1998 году наименьшая сумма, считаемая деньгами (88 рублей), составляла лишь 18% от тогдашнего прожиточного минимума (493 рубля). Фактически это была сумма, которой не хватило бы даже на один день нормального существования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

