Ограничения на снятие валюты продлены еще на полгода

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев – до 9 марта 2026 года, сообщает пресс-служба регулятора. Решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансово-кредитным организациям приобретать наличную валюту западных стран.

Граждане, открывшие валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снимать не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, если они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков на полгода сохранен запрет на взимание с клиентов комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, при этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

Юрлица – нерезиденты по-прежнему не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, по другим валютам ограничений нет.

Юрлица – резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы с учетом установленных на законодательном уровне нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.

Напомним, Центробанк впервые ввел ограничительную меру 9 марта 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

