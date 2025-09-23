В ЦБ начали разрабатывать новую банкноту в 500 рублей

У банкноты в 500 рублей изменится дизайн. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей», – сказал он в интервью РИА «Новости».

По словам Белова, цвет купюры останется прежним – сиренево-фиолетовым, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.

Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру – городу Пятигорску. Эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей еще в 2022 году, рассказал Белов.

«Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей», – добавил он. По словам Белова, в конце сентября их утвердит Консультативный совет, после чего перечень объектов будет вынесен на общественное онлайн-голосование.

Он объяснил взятую ЦБ длительную паузу в обновлении дизайна пятисотки необходимостью завершения работы над тысячерублевой банкнотой.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube