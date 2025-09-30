Российские банки добавят в приложения функции для жертв мошенников

Крупные российские банки добавят в свои мобильные приложения функции, которые сделают проще процедуру обращения пострадавших от действий злоумышленников. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

«С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года», – говорится в сообщении регулятора.

Те клиенты, которые стали жертвами аферистов и хотят оспорить перевод, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Чаще всего для этого необходимо лично прийти в отделение кредитной организации. Новый функционал в банковских приложениях позволит гражданам подать заявление дистанционно.

Кроме того, с 1 октября крупные банки должны предоставлять через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. Такой документ необходим для обращения в правоохранительные органы. В Банке России подчеркнули, что все эти нововведения значительно ускорят процесс борьбы с последствиями мошеннических действий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube