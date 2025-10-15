В кошельках россиян стало на треть меньше налички

Средняя сумма наличных в кошельках россиян снизилась почти на треть. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек (в общем опросе) и 10 тысяч респондентов среди населения городов-миллионников. Выяснилось, что россияне в среднем носят с собой 3,5 тысячи рублей наличными, за год сумма сократилась на 29% – с 4,9 тысячи, передает РБК.

Мужчины обычно носят с собой больше денег, чем женщины: 3,8 тысячи рублей против 3,2 тысячи рублей. Молодежь привыкла иметь в кармане около 2,3 тысячи рублей, тогда как россияне старше 45 лет носят примерно 5 тысяч рублей. Больше наличных, как правило, у граждан со средним профессиональным образованием – 3,9 тысячи против 3,4 тысячи рублей у тех, кто имеет высшее образование.

Причиной сокращения стал рост популярности безналичных платежей и совершенствование их использования. Жители России не просто привыкли к пластиковым картам, но и освоили платежи по QR-коду с телефона.

Среди крупных городов больше всего наличных носят жители Казани – около 4,6 тысячи рублей. За ними следуют Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 4,5 тысячи рублей). Меньше всего наличных денег в Волгограде (3 тысячи рублей) и Нижнем Новгороде (3,2 тысячи рублей). Москвичи держат при себе 3,8 тысячи рублей, петербуржцы – 3,6 тысячи рублей.

Доля тех, кто полностью отказался от наличных, колеблется от 14% в Нижнем Новгороде и 17% в Волгограде до 27% в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва, Зоя Осколкова

