Мировые цены на арабику установили новый рекорд

Мировые цены на сорт кофе арабика вновь обновили рекорд, поднявшись выше $9 600 за тонну, свидетельствуют данные торгов, которые приводит «Прайм».

В ходе торговой сессии котировки поднимались до рекордных $4,3785 за фунт, или почти $9 653 за тонну.

В т же время цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста увеличивала до $4 823 за тонну.

В начале феврале текущего года биржевая стоимость кофе сорта арабика обновляла исторический рекорд, поднявшись выше $9 тысяч за тонну. Тогда за неделю с 29 января по 6 февраля котировки поднялись более чем на тысячу долларов.

