Банки самовольно пересматривают условия по выданным кредитам

Клиенты банков столкнулись со случаями внезапного изменения условий по кредитам. В ряде случаев финансовые организации без предупреждения пересчитывают график платежей, увеличивая срок займа и, соответственно, общую сумму переплаты, пишут «Известия». Порой банки корректируют и другие условия, в том числе размер процентной ставки.

Жители России жалуются на такую практику сразу в нескольких банках. По информации издания, зачастую условия меняются после отключения платных сервисных пакетов, дающих льготы по кредиту. В других случаях пакетные услуги отключают автоматически при несоблюдении определенных условий договора. В таких случаях банк формально вправе пересмотреть параметры займа, но клиентов часто не информируют о произошедших изменениях.

«К нам все чаще обращаются заемщики, которые сталкиваются с односторонним изменением условий: растут ставки, удлиняются сроки или увеличиваются ежемесячные платежи», – сообщил газете управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев, отметив, что это уже не единичные случаи.

Как пояснил адвокат Станислав Данилов, банки действительно вправе изменять условия кредитных договоров, но исключительно в рамках законодательства – если заемщик нарушил договора. «Например, даже незначительная просрочка платежа может стать формальным основанием для повышения процентной ставки», – уточнил он.

«Невыгодные» условия обычно активируются после утраты клиентом льготного статуса или добровольного отказа от него, указал гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. «Если эта развилка уже пройдена, вернуть прежние условия обычно невозможно», – заключил эксперт.

Заемщикам во избежание подобных неприятных ситуаций важно внимательно читать кредитный договор, отметил Александр Киселев.

