Пятница, 31 октября 2025, 19:01 мск

В ЦБ назвали условие для падения курса доллара до 50 рублей

Снижение курса американского доллара до 50 рублей возможно, если США утратят контроль над инфляцией, а в России будет наблюдаться ценовая стабильность. Такое мнение высказал советник главы Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

««Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае, да, курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США», – сказал Тремасов, слова которого цитирует ТАСС.

Официальный курс американского доллара на сегодня составляет 80,5037 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

