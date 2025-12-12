российское информационное агентство 18+

Официальный курс доллара снова приблизился к отметке в 80 рублей

Центробанк повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник. Как следует из данных регулятора, американский доллар подорожал почти до 80 рублей, евро превысил отметку 93 рубля.

В частности, курс «американца» увеличен доллара на 38,98 копейки – до 79,7296 рубля, «европейца» – на 62,42 копейки до 93,5626 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня вырос на 8,59 копейки – до 11,2726 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

Метки / Рубль

