В Росфинмониторинге назвали операции, из-за которых могут заблокировать счет

Блокировки банковских счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов, в том числе со слишком частыми переводами. Об этом заявил начальник Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Кроме того, счет может быть заблокирован из-за переводов сумм, несоразмерных официальному доходу.

По словам Курьянова, в таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций.

«Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», – приводит слова сотрудника Росфинмониторинга «Комсомольская правда».

При этом он отметил, что сбои в работе специальных систем для отслеживания подозрительной активности клиентов, используемых банками, случаются крайне редко.

Курьянов уточнил, что меры по блокировке счетов связаны как с выполнением требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, так и с положениями закона «О национальной платежной системе». Если транзакция вызывает подозрение, то банк может приостановить перевод на два дня или отказать в его проведении, напомнил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube