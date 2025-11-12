Крупные переводы самому себе по СБП включат в критерии мошеннических операций

Банк России включит крупные переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП) в признаки мошеннических операций. Банки будут обращать внимание на такие переводы, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение шести месяцев не делал никаких переводов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в комментарии РИА «Новости».

По его словам, широко распространены случаи, когда мошенники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках, поскольку им легче похитить деньги, когда они на одном счете. «Тем более если злоумышленники получили к нему доступ», – добавил Уваров.

Представитель ЦБ добавил, что в ближайшее время регулятор опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов. В список критериев в том числе будут добавлены смена номера телефона для входа в онлайн-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, к примеру, используется нетипичный интернет-провайдер, уточнил он. Это, убежден он, поможет минимизировать количество ситуаций, когда киберпреступники заражают телефон вирусом, с помощью которого дистанционно управляют смарфоном жертвы, в том числе похищают деньги.

Москва, Наталья Петрова

