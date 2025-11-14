российское информационное агентство 18+

Пятница, 14 ноября 2025, 19:01 мск

Стоимость биткоина обвалилась до $95 тысяч

На международных финансовых рынках активизировался обвал котировок биткоина. Его стоимость упала еще на 7,5% и опустилась ниже $95 тысяч, минимальных отметок за полгода.

К 16:07 мск на крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин за сутки подешевел до 95 328,64 доллара. В ходе торгов котировки впервые с 6 мая опускались ниже $95 тысяч, уточняет «Прайм».

В начале октября котировки биткоина впервые в истории превысили $125 тысяч. Через месяц его биржевая стоимость опустилась ниже $100 тысяч.

Москва, Анастасия Смирнова

