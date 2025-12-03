Глава Минфина призвал учиться жить при текущем курсе рубля

Текущий курс рубля достаточно сбалансирован и может сохраниться в дальнейшем. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире РБК ТВ. По его словам, крепкий курс нацвалюты России зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке.

«Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса», – сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

«Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях», – подчеркнул министр.

В ответ на вопрос о влиянии решения о повышении ставки НДС с 2026 года с 20% до 22% на цены, Силуанов напомнил, что ранее озвучивалась оценка вклада в размере около 1 процентного пункта. «Думаю, что, возможно, будет и меньше», – сказал глава Минфина.

Силуанов также отметил, что пересмотр НДС в 2019 году привел к некоторому росту цен уже в декабре 2018-го, однако сейчас этого нет. Это следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, объяснил он.

Напомним, Банк России 1 декабря установил официальный курс доллара на уровне ниже 78 рублей. Курс американской валюты на 2 декабря был уменьшен на 52,57 копейки – до 77,7027 рубля. Доллар продолжает держаться вблизи этой отметки. Официальный курс валюты США на 3 декабря, установленный ЦБ, составляет 77,463 рубля.

Москва, Наталья Петрова

