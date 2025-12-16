Госдума ограничила микрозаймы для россиян

Сегодня депутаты Государственной Думы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил выдачи микрозаймов в России. Инициатива призвана усилить защиту клиентов микрофинансовых организаций (МФО) и снизить их долговую нагрузку.

Согласно законопроекту, максимальная переплата по микрокредитам сроком до года будет снижена с текущих 130% до 100%. Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик заплатит не больше, чем две суммы основного долга, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксанов. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Кроме того, будет введено правило «один дорогой микрозаем в одни руки». С октября 2026 года начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых, рассказал парламентарий. А с 1 апреля 2027 года, по его словам, кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.

В Госдуме рассчитывают, что нововведение поможет защитить россиян, которые попадают в «цепочки займов» – когда клиенты берут новые кредиты для погашения старых, увеличивая общую задолженность. Такие случаи составляют 33% от общего объема кредитов МФО.

Также вводится трехдневная пауза перед выдачей нового микрозайма после погашения предыдущего. Мера призвана помешать МФО переоформлять старый микрокредит, включая его в новый долг на менее выгодных для заемщика условиях.

Помимо этого, законопроектом предлагается увеличить максимальный размер микрозаймов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 млн рублей для расширения возможностей развития бизнеса.

Москва, Наталья Петрова

