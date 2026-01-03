Банки начали блокировать оплату крупных заказов на маркетплейсах

Российские банки начали проверять операции при оплате дорогостоящих покупок на маркетплейсах, из-за чего клиенты сталкиваются с временными блокировками платежей.

Так, при попытке оплаты крупного заказа кредитная организация сначала блокирует операцию, а затем присылает уведомление, что «операция отклонена во избежание мошенничества», сообщает РИА «Новости».

Для того, чтобы снять ограничение, необходимо позвонить в банк или дождаться обратного звонка. В ходе проверки по телефону голосовой помощник спрашивает у клиента банка, не является ли данная операция мошеннической. После подтверждения легитимности покупки блокировка снимается.

Дополнительно банк присылает клиенту предложение изучить уловки мошенников и способы защиты от них.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube