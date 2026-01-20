Всё под контролем: в Кремле нет опасений насчет нового всплеска инфляции

В Кремле пока нет опасений относительно скачка инфляции в стране из-за повышения НДС – за ситуацией следят Банк России и правительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений, что инфляцию на фоне повышения ставки НДС не удастся удержать в пределах прогнозных 4-5%.

«Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось», – сказал представитель Кремля.

«Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство самым внимательным образом отслеживает эти процессы. Они анализируются, и по мере необходимости состоятся обсуждения», – добавил Песков.

Согласно статистике Росстата, инфляция в России в 2025 году составила 5,59%.

С 1 по 12 января рост потребительских цен ускорился до 1,26% с 0,2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, к 12 января выросла до 6,27% с показателя 5,65%, зафиксированного неделей ранее. Всплеск инфляции на старте года в министерстве связывают с повышением с 1 января базовой ставки НДС c 20% до 22%.

