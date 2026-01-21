Минфин РФ спрогнозировал существенный дефицит бюджета в начале года

В начале года в России может сложиться заметный дефицит бюджета из-за недополучения нефтегазовых доходов. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

«В январе, это очевидно, надо понимать, что цены на нефть пока сохраняются на низком уровне, соответственно, у нас будет недобор по нефтегазовым доходам», – цитирует чиновника «Интерфакс». Кроме того, указал он, госзакупки, предусмотренные в законе о бюджете, «в значительной степени авансово осуществляются».

По словам замглавы Минфина, в январе и феврале, скорее всего, будет высокое кассовое исполнение по расходам, связанным с госзакупками, и это «сформирует, чисто «оптически», большой дефицит в начале года». Такая же динамика наблюдалась и в прошлом году, но сейчас «она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году», пояснил Колычев.

Чиновник напомнил, что прогнозируемый недобор нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе составляет 230 млрд рублей. Такие данные приводились Минфином ранее в связи с планируемыми продажами валюты и золота в рамках бюджетного правила.

Замглавы Минфина также сообщил, что в этому году кабмин рассчитывает на опережающий рост ненефтегазовых доходов. Он связал это с мерами по «обелению» экономики и поправками в налоговую систему.

В январе 2025 года дефицит бюджета России, по предварительным данным, составил 1,7 трлн руб., или 0,8% ВВП, превысив актуальный на тот момент годовой план (1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП).

Москва, Наталья Петрова

