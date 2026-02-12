Мошенники стали превращать телефоны россиян в банковские карты

Мошенники стали превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC. На устройствах жертв злоумышленники создают цифровые копии своих банковских карт.

Сначала аферисты звонят под бытовым предлогом, чтобы заполучить код из смс, который позволяет зайти в аккаунт потенциальной жертвы на «Госуслугах». Далее поступает второй звонок от «представителя» государственной организации с сообщением о взломе личного кабинета, сообщает РИА «Новости».

Дальше мошенники убеждают человека снять деньги со всех своих счетов, удалить онлайн-банк со своего телефона и установить новое приложение якобы для спасения средств, которое предоставит доступ к «безопасному счету».

Затем злоумышленники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. Из-за программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошеннику.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, что жертву просят привязать к своему платежному приложению чужую карту, чтобы якобы запутать следы. После этого человек идет в банкомат, прикладывает телефон и зачисляет деньги на счет преступников. Затем карту из приложения удаляют.

По ее словам, использование токенизированных (цифровых) карт в своих целях злоумышленниками на платформе фиксируют уже более года. Токенизация карт возможна в любых приложениях платежных систем – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay. «Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя – он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне», – подчеркнула Лазарева.

Москва, Наталья Петрова

