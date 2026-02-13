Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – с 16% до 15,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Это шестое снижение ставки подряд. Напомним, максимального значения ключевая ставка достигла в октябре 2024 года – 21% годовых, а с июня 2025 года начала снижаться.

Как отметили в ЦБ, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. «В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», – указал регулятор.

Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении ЦБ.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что означает поддержание жесткой денежно-кредитной политики, отметил регулятор.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,5-5,5%. «Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели (4% – прим. ред.)», – отмечается в сообщении. Напомним, инфляция по итогам 2025 года составила 5,6%.

Меж тем, как отметили в ЦБ, инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли», – указали в Центробанке.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 20 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

