22 миллиона россиян установили самозапреты на кредиты

Самозапреты на оформление кредитов установили 22 млн жителей России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, подводя итоги первого года действия закона, дающего право на ограничение потребительского кредитования. Соответствующая норма начала действовать в стране 1 марта 2025 года.

Володин привел данные Центробанка, согласно которым количество случаев кредитного мошенничества в России сократилось на 40%. Также политик указал на статистику МВД: за год общий объем похищенных средств уменьшился на 8% – с 205 млрд рублей до 189 млрд рублей.

Самозапреты на кредиты чаще всего устанавливают граждане в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%) и 55-65 лет (18,9%).

«Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности», – подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, благодаря этому инструменту люди могут защитить себя от действий мошенников, исключив возможность обманного оформления кредитов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

