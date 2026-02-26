российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 февраля 2026, 21:16 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Греф ожидает в 2026 году заметного ослабления курса рубля

К концу 2026 года курс российской валюты ожидает ослабление до уровня 95 рублей за доллар. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, ожидания аналитиков банка более консервативные – 85-90 рублей за доллар, но его «личный» прогноз на конец года – 95-100 рублей за доллар.

«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – пояснил Греф, слова которого приводит «Интерфакс».

Глава Сбербанка обратил внимание, что развитие ситуации будет зависеть от политики Центрального банка.

В то же время глава Сбербанка обратил внимание на снижение платежного баланса РФ. «Иметь курс 80 рублей плюс-минус при таких параметрах, это будет очевидное и невероятное, если произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего: теории, логики, практики и так далее», – подчеркнул Греф.

Сегодня Центробанк повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 27 февраля. Доллар подорожал до 77,1218 рубля, евро – до 91,0281 рубля. Официальный курс китайского юаня увеличился на 13 копеек – до 11,2487 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Финансы,